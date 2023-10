“Caro Autobotte, Peru e Conoci fuggono: intollerabile”

ALGHERO – «Ci sono temi dal valore talmente alto sui cui non è possibile dividersi, in questo caso parliamo del diritto inalienabile all’accesso all’acqua potabile» così ha iniziato ieri mattina il proprio intervento in Commissione Ambiente del Comune di Alghero il consigliere comunale Valdo di Nolfo.

Invece ad Alghero, ancora una volta, quando si discute del servizio di autobotte che fornisce l’acqua potabile in agro l’amministrazione Conoci fugge e si sottrae al confronto con i cittadini. Era già accaduto la scorsa settimana durante la seduta della commissione consiliare competente ed è accaduto anche ieri. I lavori ora sono stati aggiornati a martedì 10 ottobre.

«Come ho detto più volte, amministrare non vuole dire selfie e passerelle, ma prendersi importanti responsabilità, anche quando sono scomode. Che l’amministrazione Conoci si presenti in Commissione e ascolti le richieste dei residenti dell’agro sul caro autobotte è un dovere civico» conclude il Di Nolfo.