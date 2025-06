Slalom Guspini Arbus, trionfa l’algherese Roberto Idili. Ottimi risultati per ABC Motorsport

GUSPINI – Vittorie meritate e piazzamenti da applausi hanno condito il weekend di ABC Motorsport che nel fine settimana appena concluso, è stata presente al 14° Slalom Guspini Arbus. La gara valida per il Trofeo Nord, per la Coppa Aci Slalom Zona 2 e per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna, ha visto la scuderia ABC presentarsi in gran numero, con i piloti stessi che si sono fatti valere. Dominio assoluto della scuderia ABC Motorsport che ha piazzato sette piloti nei primi dieci assoluti, portando a casa tra l’altro la coppa di scuderia.

Successo assoluto per Roberto Idili, che a bordo della sua I.R. Sport di classe 1400 gruppo E2SC, ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione disputata nel Sud Sardegna. Una prestazione concreta quella del pilota di Alghero, che ha dimostrato grande caratura e nessun ripensamento quando c’era da concretizzare.

Ad allietare la domenica ABC, si è aggiunto anche Alberto Manca che ha svolto la gara perfetta e si è piazzato secondo assoluto e vicino al compagno di scuderia. Manca ha agguantato il secondo posto assoluto sulla sua Gloria e che gli ha consentito di vincere tra le E2SS 1150.

Gara meravigliosa di Franco Arru, che ha vinto nelle KC e si è portato a casa anche un lodevole quarto posto assoluto, quando soprattutto in gara 2 ha saputo mettere in atto una manche perfetta sulla sua Yacar.

Nelle E2SH, soddisfazioni e successo per Angelo Ibba che sulla sua piccola e scattante Fiat 126 di classe 1150 non ha lasciato nulla al caso e si è issato in vetta nel gruppo di appartenenza, con anche una soddisfacente settima piazza assoluta conquistata.

Nel gruppo E1, gara di spessore per Antonello Acquas che si è concesso una grandissima gara in cui ha trovato il successo a bordo della sua Renault 5 GTT di classe 1600T. Acquas grazie alla sua prestazione in crescendo, è riuscito anche a piazzarsi quinto assoluto.

Sempre tra le 1600T, secondo posto di classe e di gruppo per l’esperto Gianfranco Pira che sulla sua Renault 5 GT Turbo ha conquistato anche un ottavo posto assoluto.

Nel podio di gruppo c’è da segnalare il terzo posto di Giovanni Coghe che ha dominato la classe 1600, vincendo tra le sue cilindrate a bordo della sua fida Citroen Saxo. Prestazione da applausi per Coghe, che non ha commesso sbavature e si è dimostrato determinato. C’è da sottolineare che Coghe ha conquistato anche la nona piazza assoluta.

Tornando alle E1 1600T, terzo posto di classe per Federico Giannotti su Mini Cooper S e con lo stesso che ha svolto una gara lineare. Una crescita costante quella di Giannotti, che gara dopo gara migliora le sue prestazioni e questo può essere positivo per il futuro.

Tra le 1600 oltre al già citato Coghe, era presente anche Alessandro Frogheri che ha conquistato un bel podio con un terzo posto sulla sua Citroen Saxo. Peccato per il mancato secondo posto, sfiorato per un nulla, nonostante Frogheri abbia dato battaglia per la conquista di un gradino in più.

Nel gruppo N, Gianmichele Cossu ha fatto quello che sa fare e cioè vincere. A bordo della sua Peugeot 106 di classe 1600 si è preso la vittoria non solo tra la sua cilindrata, ma si è messo sul gradino più alto del podio nel raggruppamento, con il tempo realizzato in gara 1 che gli ha consentito questo bel risultato. Un’autentica gratificazione per Cossu, che è stato sempre uno dai risultati positivi.

Tra le storiche ha dovuto battagliare Domenico Manca, ma alla fine ha conquistato una preziosa vittoria a bordo della sua Renault 5 GTT di HST2 +2000. Applausi per Manca, che voleva mettersi alle spalle un periodo così così e lo ha fatto con un trionfo sudato, ma meritato.

Nella foto i piloti di ABC Motorsport