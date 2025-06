Aeroporti sardi, “La Giunta Todde senza una strategia”

CAGLIARI – “Sul percorso di riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore del trasporto aeroportuale, la Giunta Todde brancola nel buio, in preda a una sconfortante confusione. Le parole dell’assessore Manca hanno confermato che non esiste una strategia di sviluppo, che manca una prospettiva, ponendo grossi dubbi sul futuro del sistema dei trasporti in Sardegna”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato la risposta dell’assessore regionale dei Trasporti, Barbara Manca, durante il ‘question time’ in Consiglio regionale.

“Ogni scelta strategica e politica è rimandata all’esito di uno studio tecnico, affidato a novembre, che ancora non è pronto, ma ha avuto l’effetto di immobilizzare inutilmente 30 milioni di euro del bilancio regionale. Ad aggravare l’incertezza anche il fatto che le precedenti dichiarazioni dell’assessore Manca contro l’ipotesi di privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari, secondo alcuni, invece, da considerare come cosa già concordata dalla Regione, in Aula sono state sostituite con un generico impegno a garantire il controllo pubblico dello scalo di Elmas. Peccato che l’Assessore non abbia spiegato né come intende garantire tale controllo, né quale sia la posizione della Regione in merito al contenzioso sul processo di fusione e integrazione degli aeroporti sardi. Come sempre molto fumo e poco arrosto”, ha aggiunto Truzzu.