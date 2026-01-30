Sassari, Sardegna al Centro: “Regolamento per agevolare i tributi”

SASSARI – “La definizione agevolata Tributi Comunali ai sensi della Legge n. 199 del 30.12.2025, Art. 1 Commi 102, 103, 104 e seguenti”.

La Consigliera comunale di Sassari Alessandra Corda, Capogruppo di Sardegna Al Centro 2020, ha presentato una mozione per impegnare la Giunta e il Consiglio Comunale di Sassari all’adozione di una delibera e di un regolamento finalizzati all’introduzione della definizione agevolata dei tributi comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 102, 103, 104 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

La normativa nazionale consente agli enti locali di prevedere forme di regolarizzazione agevolata dei tributi, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, anche in presenza di accertamenti o contenziosi in corso, al fine di favorire l’adempimento spontaneo e il recupero di crediti di difficile esigibilità.

L’iniziativa mira a offrire un concreto sostegno ai cittadini e alle imprese in difficoltà economica, consentendo la regolarizzazione delle posizioni tributarie, e al contempo a favorire lo sblocco di entrate comunali pendenti da anni, contribuendo al miglioramento della capacità di riscossione dell’Ente.

Il Coordinatore Metropolitano di Sardegna Al Centro, Manuel Alivesi, accoglie con grande favore l’iniziativa della Consigliera Corda sostenendo la proposta con l’annuncio di una raccolta firme cittadina volta a raccogliere il sostegno della Cittadinanza Sassarese per la proposta utile alle Famiglie Sassaresi e per le Imprese cittadine.

Con la mozione si chiede pertanto che l’Amministrazione comunale si attivi per dare piena attuazione alle disposizioni di legge, attraverso l’adozione degli atti necessari.