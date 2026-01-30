“Monte Carru, fare chiarezza su opere e procedure”

ALGHERO – Il Tribunale di Sassari ha ribadito che l’obbligo di completare tutte le opere necessarie all’agibilità, comprese quelle idriche, è in capo al lottizzante, la Botticelli Immobiliare Srl. Alla luce di questo chiarimento, e considerato che il Comune ha acquisito le opere di urbanizzazione nel giugno scorso, riteniamo doveroso fare piena chiarezza per tutelare i cittadini che vivono nelle abitazioni della lottizzazione Monte Carru». Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, annunciando il deposito di un’interrogazione consiliare sul tema.

«Senza polemiche – prosegue Cocco – chiediamo di vederci chiaro su un passaggio delicato che riguarda diritti fondamentali come l’agibilità degli immobili. Il provvedimento del Tribunale è netto: fra le opere da completare obbligatoriamente rientrano tutte quelle necessarie all’agibilità, comprese le infrastrutture idriche».

«Sempre il giudice – aggiunge – ha indicato la corretta sequenza di azioni da intraprendere: prima il completamento delle opere da parte del lottizzante, poi la verifica, dunque l’acquisizione da parte del Comune e infine l’affidamento ad Abbanoa».

«Questo quadro impone una riflessione seria sulla deliberazione con cui il Comune di Alghero ha acquisito le opere di urbanizzazione, assumendole come già complete e funzionali. Si tratta quindi di chiarire e tutelare i residenti, ma anche l’Ente».

«Da tempo – conclude Cocco – alcuni condomini sollevano perplessità su questi passaggi e meritano risposte. È dovere dell’Amministrazione spiegare se esistano rischi per il Comune, se vi siano state certificazioni rilasciate in presenza di opere non ancora definitivamente ultimate e come eventualmente intenda tutelarsi.

L’interrogazione che ho depositato nasce con uno spirito chiaro: difendere i cittadini, evitare che eventuali inadempienze private ricadano sulla comunutà e garantire che ogni atto sia coerente con quanto affermato in sede giudiziaria. Su temi così delicati, fare chiarezza è un dovere».