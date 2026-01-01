Sassari regina del Capodanno: oltre 35mila per Max Pezzali

SASSARI – Una folla da record ha salutato l’arrivo del nuovo anno a Sassari con il concerto di Max Pezzali, protagonista assoluto della notte di San Silvestro in piazzale Segni. Un evento di grande successo che ha scatenato una festa collettiva all’insegna della musica e dei ricordi, con il massimo della partecipazione consentita dalla capienza. Secondo le stime di forze dell’ordine e organizzatori, complessivamente hanno assistito allo show – tra l’area concerto e gli spazi attigui, all’interno della zona rossa – circa 35 mila persone.

La serata è iniziata alle 19 con i dj set di Fabio Mele e Igino Coni, che hanno scaldato il pubblico in attesa dell’evento principale, lasciando poi spazio a Sergione Dj. Alle 22.30 l’attesissimo ingresso sul palco di Max Pezzali ha dato il via a un’ora e mezza di concerto travolgente, durante il quale l’ex 883 ha ripercorso i suoi più grandi successi. Dalle prime alle ultime note, la piazza ha cantato all’unisono, accompagnando Pezzali in un clima di entusiasmo continuo e autentica condivisione generazionale.

Poco prima della mezzanotte, per il conto alla rovescia, Sergione Dj è tornato sul palco insieme a Laura Calvia e Daniele Coni della compagnia BobòScianèl. A loro il compito di accogliere il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, che hanno accompagnato la città nel nuovo anno. E dopo il saluto e il brindisi al 2026, la festa è proseguita con il dj set di Gabry Dj, che ha continuato ad animare piazzale Segni fino a notte fonda.

Il concerto di Capodanno in piazzale Segni, una coraggiosa scelta dell’amministrazione comunale, è stato un successo di squadra, che ha chiarito come Sassari possa e debba diventare un punto di riferimento, una vera destinazione turistica, come auspicato dal sindaco Giuseppe Mascia e dall’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, ponendosi a capo della Città metropolitana.

«Sassari mostra di essere una città viva, vitale e vivace, che ha voglia di grandi eventi e che non vede l’ora di mettere a frutto il proprio potenziale artistico, culturale, storico, folclorico, artigianale, produttivo, architettonico, ambientale, enogastronomico e identitario», è il commento a caldo di un entusiasta Giuseppe Mascia. «Sassari è sempre più una città a misura di visitatrici e visitatori, in grado di reggere bene l’urto di iniziative di forte richiamo – aggiunge il sindaco – perché investe con decisione sui propri talenti e sulla loro valorizzazione, rendendo la città migliore, più fruibile e inclusiva, anzitutto per chi ci vive o per chi può pensare di farlo».

L’organizzazione coordinata dal settore Cultura ha consentito di gestire senza problemi un evento che ha rappresentato un passo in avanti rispetto agli anni scorsi, ospitando in città un grande evento che ha raccolto il favore non soltanto dei sassaresi e dei visitatori dal resto della Sardegna, ma anche di turisti della Penisola, richiamati dal prestigio di un artista così apprezzato. Il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio è il segno evidente di un grande successo. «Sassari ha gli strumenti per diventare una destinazione stabile nei circuiti turistici a vocazione culturale, artistica, storica e naturalistica», ribadisce Nicoletta Puggioni. «Lo sforzo fatto tra Natale e Capodanno è un grande investimento – conclude – che ha permesso a tantissime persone di riscoprire una città che ha ancora tanti talenti e tanti tesori da svelare».