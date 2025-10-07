Sassari, controlli della Polizia nel centro storico: denunce

SASSARI – Ieri, nel centro storico di Sassari, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto, coordinato dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) della Questura di Sassari, e svolto grazie all’attività sinergica delle volanti della questura di Sassari, del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta e con il supporto della Polizia Locale.

L’attività di controllo ha interessato l’area compresa tra Corso Vittorio Emanuele, Via La Marmora, San Donato, la Stazione Ferroviaria e Via Padre Zirano, e ha visto l’impiego di pattuglie appiedate, automontate e motomontate. solo sul turno serale, sono state identificate oltre 100 persone.

Il servizio si è articolato in due fasi principali: un controllo appiedato delle vie indicate e la predisposizione di posti di controllo per il controllo degli autoveicoli. Complessivamente, nell’arco dell’intera giornata, sono state identificate più di 200 persone e controllati numerosi veicoli.

Nel corso delle attività, sono state denunciate quattro persone: due per furto, una per porto di armi o oggetti atti ad offendere, trovata nella notte in prossimità della chiesa delle Monache Cappuccine in possesso di otto coltelli a serramanico, ed un’altra per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Il servizio ha consentito di garantire una maggiore sicurezza nel centro storico di Sassari.