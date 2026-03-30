Auto rubate e munizioni nell’agro di Alghero

ALGHERO – I Carabinieri della locale Compagnia, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al deferimento in stato
di libertà di un uomo ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, riciclaggio e detenzione
abusiva di munizioni.
L’intervento, frutto di mirati accertamenti investigativi, si è concretizzato in una
perquisizione domiciliare durante la quale i militari hanno rinvenuto vario materiale di
provenienza illecita.
Nello specifico, occultati in diversi punti dei terreni in uso al soggetto, sono stati individuati
due furgoni asportati nell’ultima settimana nel comune di Alghero, di proprietà di
imprenditori edili e navali. È stata inoltre rinvenuta un’auto di lusso, risultata asportata in
Francia.
Oltre ai veicoli, i Carabinieri hanno scoperto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo
di munizioni illegalmente detenute, nel dettaglio 97 cartucce calibro 12 e 210 cartucce
calibro 22.
A conclusione delle verifiche di rito, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari,
mentre il restante materiale è stato sottoposto a sequestro, a disposizione della Procura della
Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.
L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati
contro il patrimonio e in materia di armi svolte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, a
tutela della sicurezza della collettività.
Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle
indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.