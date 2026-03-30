Auto rubate e munizioni nell’agro di Alghero

ALGHERO – I Carabinieri della locale Compagnia, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al deferimento in stato

di libertà di un uomo ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, riciclaggio e detenzione

abusiva di munizioni.

L’intervento, frutto di mirati accertamenti investigativi, si è concretizzato in una

perquisizione domiciliare durante la quale i militari hanno rinvenuto vario materiale di

provenienza illecita.

Nello specifico, occultati in diversi punti dei terreni in uso al soggetto, sono stati individuati

due furgoni asportati nell’ultima settimana nel comune di Alghero, di proprietà di

imprenditori edili e navali. È stata inoltre rinvenuta un’auto di lusso, risultata asportata in

Francia.

Oltre ai veicoli, i Carabinieri hanno scoperto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo

di munizioni illegalmente detenute, nel dettaglio 97 cartucce calibro 12 e 210 cartucce

calibro 22.

A conclusione delle verifiche di rito, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari,

mentre il restante materiale è stato sottoposto a sequestro, a disposizione della Procura della

Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati

contro il patrimonio e in materia di armi svolte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, a

tutela della sicurezza della collettività.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle

indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.