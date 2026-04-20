Cra, Piscina, Multipiano e Illuminazione: nasce una “cabina di regia” a Porta Terra

ALGHERO – Avviare accordi strategici per l’uso, il riuso e la rigenerazione di beni e servizi comunali attivando un percorso mirato alla riconsiderazione degli strumenti di finanziamento alternativi alle risorse pubbliche, per avvalersi delle opportunità offerte dalle forme di cooperazione con soggetti privati. È il compito principale della cabina di regia costituita dalla Giunta del Sindaco Raimondo do Cacciotto, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro e condivisa dall’Assessore alla Programmazione Enrico Daga, per l’avvio di una nuova stagione di programmazione che utilizza le diverse forme di reperimento di risorse, tra le quali il partenariato pubblico privato, il Project Financing, la locazione finanziaria di opere pubbliche, gli accordi di programma. Dalla piscina comunale al vecchio Cra di Viale della Resistenza, il sistema di illuminazione pubblica, il multipiano di Piazza dei Mercati: sono gli ambiti di applicazione principali dei progetti di investimento individuabili per una collaborazione tra pubblico e privato di reciproca efficacia, efficienza ed economicità delle risorse da impegnare. A coordinare i procedimenti sarà un gruppo di lavoro che, recependo gli indirizzi dell’Amministrazione, curerà l’organizzazione delle attività inerenti le singole iniziative di investimento : una cabina di regia composta da tutti i dirigenti del Comune, che avrà a capo la Segretaria Generale Dott.ssa Rita Debora Fonnesu.

“È un percorso strategico basato sulla concretezza – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – e che sfrutta l’innovazione per affrontare realisticamente le criticità di alcune situazioni sulle quali vogliamo intervenire per completare il nostro quadro di rigenerazione delle strutture sportive e dei beni comuni”. Il gruppo di lavoro avrà il compito di definire le linee guida per la gestione dei singoli progetti di investimento, identificare le fonti di finanziamento, predisporre gli atti necessari per la presentazione del progetto, gestire le relazioni con gli investitori e le eventuali istituzioni finanziarie, attuare gli adempimenti necessari secondo le modalità di Legge. “L’obiettivo principale che vogliamo perseguire coinvolgendo tutti gli assessorati è la continuità del percorso che abbiamo avviato fin dal nostro insediamento con investimenti di rigenerazione in diverse parti della città, affrontando con slancio anche questo passaggio decisivo per concretizzare gli interventi necessari”, conclude il Sindaco.