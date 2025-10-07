Olbia, Luca Fadda alla guida dell’Aspo

OLBIA – Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia, ha ufficialmente nominato l’avvocato Luca Fadda quale nuovo Amministratore Unico della società A.S.P.O. S.p.A. – Azienda Servizi Pubblici Olbia, con decorrenza immediata e mandato triennale. La nomina segue la scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, avvenuta con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Così commenta il Sindaco Settimo Nizzi: «La nomina del nuovo Amministratore Unico rappresenta un passo importante per garantire continuità, efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi pubblici locali. L’Avv. Luca Fadda ha dimostrato competenza e visione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future di Aspo e per rispondere con efficacia alle esigenze della nostra comunità».