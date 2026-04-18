Nuovo sito web per l’Aou di Sassari

SASSARI – Si rinnova completamente il sito istituzionale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che si presenta con una nuova organizzazione dei contenuti, una grafica aggiornata e una struttura pensata per rendere più facile e immediato l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini. Si è concluso il processo di migrazione dei contenuti dal vecchio portale al nuovo sito, un lavoro complesso che ha coinvolto tutte le strutture aziendali e che ha richiesto diversi mesi di attività. A partire dal 21 aprile, tutte le informazioni relative a servizi, prestazioni, strutture e attività dell’Azienda saranno disponibili in un unico spazio digitale, più ordinato e facilmente consultabile. Il progetto, curato da SardegnaIT ha previsto una revisione complessiva del sito, con l’obiettivo di offrire uno strumento chiaro, accessibile e semplice da utilizzare. Il nuovo portale è stato realizzato seguendo standard nazionali che garantiscono uniformità e coerenza tra i siti delle pubbliche amministrazioni (design system), ed è stato progettato mettendo al centro le esigenze degli utenti, per facilitare la ricerca delle informazioni e la fruizione dei servizi (approccio user centered). Questa impostazione consente di garantire anche una piena omogeneità con i portali delle altre aziende sanitarie della Regione Sardegna, offrendo ai cittadini un’esperienza digitale uniforme e riconoscibile su tutto il territorio. La piattaforma è inoltre ottimizzata per la consultazione da smartphone e dispositivi mobili, permettendo un accesso rapido a notizie, servizi e contatti. «Il nuovo sito rappresenta uno strumento strategico per rafforzare il dialogo tra l’Azienda e le cittadine e i cittadini – ha dichiarato Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari –. Abbiamo voluto realizzare una piattaforma più chiara, accessibile e trasparente, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze informative dell’utenza e di accompagnare il percorso di innovazione digitale dell’Aou. Si tratta di un progetto in continua evoluzione, che potrà essere ulteriormente migliorato anche grazie ai contributi e alle segnalazioni di cittadini e operatori». Dal punto di vista organizzativo, il sito si articola in sei principali aree tematiche: “Azienda”, con le informazioni sull’organizzazione; “Albo pretorio”, dedicato agli atti amministrativi; “Strutture sanitarie”, con le sedi e i servizi disponibili; “Servizi”, con le principali prestazioni per il cittadino; “Notizie”, per gli aggiornamenti sulle attività aziendali; e “Amministrazione trasparente”, per garantire l’accesso ai dati e ai documenti pubblici. Particolare attenzione è stata dedicata alla sezione “Contatti”, che consente di reperire facilmente indirizzi email e numeri telefonici delle strutture e alla navigazione, resa più intuitiva grazie a un sistema di ricerca interno e a percorsi semplici e guidati. I contenuti sono stati riorganizzati per essere più chiari, completi e leggibili, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e facilitare l’orientamento all’interno del sito. È inoltre presente una sezione di approfondimento su tematiche specifiche, destinata ad arricchirsi progressivamente. Il nuovo sito sarà raggiungibile il prossimo 21 aprie all’indirizzo www.aousassari.it