Antisemitismo, bambini e civili morti: basta con la barbarie delle guerre

ALGHERO – E’ innegabile che le atrocità del Medio-Oriente, e pure dell’invasione Russa dell’Ucraina, stanno alzando il livello del dibattito e scontro politico e anche sociale. Se da una parte questo può anche essere positivo, con la coscienze che si risvegliano dal canonico torpore, dall’altra è evidente che bisogna stare attenti a non superare i limiti.
Responsabilità che crescono per chi ha dei ruoli istituzionali e anche politici (di tutti i colori) e ancora di più se sono transnazionali. Vedi Francesca Albanese, e non solo, finita nell’occhio del ciclone delle polemiche per alcune uscite ritenute non proprio felici. Almeno è questo il pensiero che emerge dalla parole anche dell’ex-sindaco di Alghero e consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde.
“Francesca Albanese abbandona lo studio televisivo quando viene menzionata la sen. Segre. Solidarietà alla Segre per quanto accaduto durante la trasmissione televisiva. Le vittime della shoah meritano rispetto. Hanno vissuto sulla propria pelle le atrocità dei campi di concentramento nazisti. Basta con questi odiosi rigurgiti di antisemitismo. Basta con i cattivi maestri all’Albanese. Il suo antisemitismo è uno schiaffo alla pace e alla concordia tra i popoli. Mai più”, così Tedde sui social.
Senza dimenticare che la barbarie perpetrate nelle guerre in essere hanno riportato indietro di decenni e perfino secoli l’orologio della storia e che, neanche nei peggiori conflitti, le vittime principali erano dei civili, bambini, ragazzi e ragazze danzanti. Una bestialità che non sarebbe neanche dovuta accadere e che deve essere fermata, da tempo.