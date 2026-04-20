Plus, incontro a Sassari: presente la Todde

SASSARI – Oggi, lunedì 20 aprile, alle 16, nel Palazzo di Città di Sassari, si terrà la terzultima tappa del percorso di presentazione del nuovo Piano regionale dei servizi alla persona 2026-2028, alla presenza della Presidente della Regione e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde. Quello di Sassari è il sesto di otto incontri territoriali promossi dalla Regione per illustrare la bozza del Piano e proseguire il confronto con i territori, coinvolgendo sindaci, amministratori locali, Ambiti PLUS, direttori dei Distretti sociosanitari, direttori generali e direttori sociosanitari delle ASL, insieme ai responsabili tecnici dei PLUS. A quasi vent’anni dall’approvazione dell’ultimo Piano regionale dei servizi alla persona, la Regione ha avviato un percorso di condivisione finalizzato alla costruzione di uno strumento di programmazione aggiornato, coerente con il Programma regionale di sviluppo 2026-2029 e fondato sull’integrazione tra servizi sociali e sociosanitari. La bozza del Piano è stata predisposta con il coinvolgimento dei principali attori istituzionali del territorio e con il contributo delle strutture regionali competenti sui temi della salute, delle politiche abitative, dell’istruzione e del lavoro.