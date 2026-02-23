“Sanità, Pd, 5 Stelle e Sinistra: è guerra di poltrone, danno per i sardi”

CAGLIARI – “La spaccatura nella maggioranza non è più soltanto una dinamica interna: è diventata un danno concreto per i sardi. Dopo due anni e mezzo di legislatura, ciò che emerge non sono riforme o

risultati, ma tensioni continue e scontri SOLO sulle nomine. E mentre si litiga, la Sardegna resta

ferma.” Lo dichiara il consigliere regionale Alberto Urpi, intervenendo sull’ennesima frattura in Giunta in occasione della nomina dei direttori generali delle ASL di Cagliari e Olbia e della protesta del

Partito Democratico che ha disertato la seduta.

“Il quadro che si presenta ai cittadini è sconfortante. In Sardegna, parlare di sanità significa ormai

parlare quasi esclusivamente di nomine, ricorsi, sentenze, e contrapposizioni politiche. Ma fuori

dai palazzi la realtà è ben diversa: pazienti che attendono mesi per una visita, pronto soccorso

sotto pressione, territori che chiedono servizi e certezze. È su questo che dovremmo concentrare

ogni energia.”

Urpi denuncia una deriva che rischia di svuotare la politica del suo ruolo. “Quando i protagonisti

della legislatura diventano i direttori generali e non le riforme, significa che la politica ha perso

centralità. Non è una questione personale, ma di metodo e di visione. Il compito della Giunta non

è gestire equilibri interni, ma governare i problemi e dare risposte.”

“Qualcuno deve dirlo con chiarezza: ai sardi non interessa il nome del direttore generale di turno.

Interessa avere una sanità che funzioni, tempi certi per le prestazioni, servizi efficienti in ogni

territorio. Interessa il diritto alla salute, non la cronaca delle nomine.”

“Basta con una stagione fatta di polemiche e paralisi. È il momento di cambiare passo, di

riportare al centro le priorità reali della Sardegna. La presidente Todde e la Giunta assumano fino

in fondo la responsabilità