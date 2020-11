Sanità, Consiglio unanime: la risoluzione

ALGHERO – E’ stata approvata nella serata di ieri la risoluzione unanime del Consiglio Comunale di Alghero sulla sanita. Obbiettivi condivisi tra maggioranza e opposizione. Di seguito le dichiarazioni al riguardo del sindaco Mario Conoci. “Contemperare le esigenze emergenziali legate al Covid con la programmazione di lungo periodo. Alghero sta facendo appieno la sua parte mettendo a disposizione della sanità le strutture sanitarie con grande dedizione e sacrificio degli operatori sanitari e impegno di strutture e mezzi. Nel frattempo non perdiamo di vista le esigenze strutturali e di personale legate al miglior funzionamento della Sanitá algherese che si inquadra in un più ampio miglioramento della sanità di tutto il territorio”, cosi il Primo Cittadino.

Durante il dibattito le opposizioni hanno ribadito la necessità di avere chiarezza sui numeri e in generale di definire la Terapia Intensiva al Civile e in generale i servizi locali dei presidi come da Piano della Riforma Sanitaria del 2017. Concetto ribadito anche dal capogruppo di Forza Italia, Nunzio Camerada, che, dopo alcuni scontri, ha riportato alla calma il dibattito al fine di giungere ad una risoluzione unanime.

Non prima, però, di aver sottolineato l’esigenza che l’assessore regionale Nieddu sia presente ad Alghero. D’altra parte altre voci della maggioranza hanno ricordato i problemi atavici della Sanità che, oggi, grazie ad alcuni interventi della Regione vede in atto diversi lavori. La speranza è che non sia connessi solo all’attuale emergenza, ma che si ci sia un maggiore cura anche per i prossimi anni.

RISOLUZIONE UNITARIA CONSIGLIO COMUNALE DI

ALGHERO SU SANITÀ