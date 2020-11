Verifica Maggioranza? Conoci non si sottrae: presto road-map

ALGHERO – Anche se il tema, centrale e dirimente visto quanto noto a tutti, era la Sanità (locale e regionale) il Consiglio di ieri, in videoconferenza, si è aperto con la richiesta da parte di alcuni consiglieri al Sindaco di commentare la situazione politica della Maggioranza e dunque dei riflessi sull’Amministrazione e Città. Sartore, Di Nolfo, Bruno hanno chiesto conto del documento firmato da 7 tra partiti e gruppi di Centrodestra. Anche la Pulina, tra le firmatarie, ovviamente con toni differenti dal Centrosinistra, ha domandato a Conoci di poter definire un incontro per potersi vedere con tutta la Maggioranza al fine di definire le priorità legate ad un periodo tra i più difficili di sempre.



Il Primo Cittadino non si è sottratto alle richieste e, nonostante fossero trapelate comunicazioni differenti, ha confermato che “fare un punto della situazione è più che legittimo e normale soprattutto visto il momento di assoluta unicità e gravità che stiamo affrontando” d’altra parte “da un anno e mezzo ad oggi, nonostante quanto detto da alcuni oppositori, i lavori del Consiglio sono sempre proceduti in maniera spedita e senza alcun intoppo e non mi sembra però che ci sia alcuna crisi e traballamento della Maggioranza e anzi a partire dalla struttura c’è un impegno e una dedizione totale alla città e che va sottolineata da tutti” e ancora il Sindaco “qualora, ma non mi sembra per niente questo il caso, se la Maggioranza non dovesse più esserci io sarò il primo a prenderne atto”, ma per adesso, come emerge dalla parole di Conoci “a brevissimo ci sarà in incontro per la valutazione dell’operato di messo in atto da ognuno al fine di continuare nel miglior modo possibile e affrontare le grandi sfide che ci attendono”. Dunque, di fatto, Conoci non si sottrae a tali richieste anche se, com’è legittimo visto il suo ruolo, indicherà nelle prossime ore una sorta di “road-map” che dovranno seguire partiti e singoli rappresentanti. Tutto, come sempre, salvo sorprese.