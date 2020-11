In-House, riparte l’attività: il personale ringrazia

ALGHERO – “Tutto il personale della Società Alghero in House vuole rendere noto il suo ringraziamento alla direttrice Sarah Ceccotti per aver attuato una pronta risposta riguardo le azioni da mettere in campo al fine di bloccare l’eventuale diffusione dei contagi tra il personale attivando immediatamente i protocolli relativi al Covid 19″. Cosi tramite nota inviata via mail a tutti i media lo staff e dunque il personale della Società In-House riguardo gli interventi messi in atto a seguito del contagio di un lavoratore al Covid

“La direttrice ha infatti agito con tempestività, in costante contatto con l’autorità sanitaria, procedendo con l’effettuazione dei test e sottoponendo i propri dipendenti ad una quarantena cautelativa, mettendo in primo piano la salute dei propri dipendenti. Sono così stati effettuati i tamponi, nel pomeriggio di venerdì, i quali hanno dato, fortunatamente, tutti esito negativo. Il personale ringrazia inoltre per la vicinanza anche l’assessore Antonello Peru e il presidente Gennaro Monte”.

“Dalla giornata di domani, i dipendenti riprenderanno con la propria attività, con la consapevolezza che, nonostante non si possa abbassare la guardia, ci siano tutte le garanzie per poter lavorare in piena sicurezza e continuare ad offrire i propri servizi alla città di Alghero”