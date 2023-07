Salvini non conferma la ricandidatura di Solinas: “Decideranno i sardi”

CAGLIARI – Già da ieri, in diretta su Videolina, durante il telegiornale delle 13, il Ministro e leader della Lega Salvini aveva un po’ spiazzato tutti e, alla domanda sull’eventuale riconferma di Solinas come candidato alla Presidenza della Regione, aveva risposto: “Vedo una squadra che sta lavorando bene alla guida della Regione e, nonostante ci siano stati gli anni del Covid, dell’inflazione, della guerra, sta sbloccando tante opere ferme da tanto tempo, però da autonomista dico che l’ultima parola spetta sempre ai territori e in questo caso ai sardi».

Era facile attendersi una frase diversa, come già emerso in passato, ovvero: “Il Presidente uscente e naturalmente ricandidato”. Invece così non è stato. E dunque, da ieri, si sono rafforzate le voci del “toto candidato” che vedono in lizza diversi esponenti tra cui l’attuale sindaco di Cagliari Truzzu, il suo omologo di Olbia Settimo Nizzi, ma pure, se dovesse spettare alla Lega e così dovessero decidere gli alleati, crescono le quotazioni del Presidente del Consiglio Regionale, l’algherese, Michele Pais.