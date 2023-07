Morto nel carcere di Uta il farmacista algherese Paolo Ledda

CAGLIARI – E’ morto nel carcere di Uta, dove scontava un pena di 9 anni, il farmacista algherese Paolo Ledda. La condanna risaliva al fatto riguardante il tentativo di far esplodere una bombola a gas il 12 giugno 2019 nella sede della Unipol in via XX Settembre ad Alghero. Una sentenza ribassata in Corte d’appello a Sassari dopo l’iniziale condanna, in primo grado, a 12 anni. Sulla sua morte in carcere sono scattate le indagini della pm Nicoletta Mari, sostituto procuratore a Cagliari che, nella giornata di ieri, ha deciso di procedere per il reato di omicidio colposo contro ignoti