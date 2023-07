Salvini in Sardegna, Pais: “Progetti, opere, fondi: risposte concrete per i sardi”

CAGLIARI – “Grande soddisfazione per la costante attenzione che il ministro Salvini mostra per la Sardegna. Attenzioni per i porti, con l’inaugurazione del nuovo distretto della cantieristica nautica Porto canale di Càgliari, ma anche per gli aeroporti col rafforzamento infrastrutturale e della continuità territoriale”, cosi il Presidente del Consiglio Regionale e coordinatore regionale della Lega Michele Pais.

“Il Ministro ha dichiarato che sono previsti investimenti importanti sulle ferrovie, con 3 miliardi di investimenti di RFI per ridurre i tempi di percorrenza tra Sassari e Cagliari e la Nuoro Macomer, ma anche investimenti nel reticolo stradale per assicurare collegamenti e sicurezza, come il nuovo tratto della 125 in Ogliastra inaugurato e aperto alla circolazione, o opere strategiche come diga di su combidanovu che grazie all’intervento congiunto di Governo e Regione, dopo 32 anni, vedrà lo sblocco dei lavori. Un lavoro sinergico tra il Ministero guidato da Matteo Salvini col Presidente Solinas e l’Assessore Saiu che sta dando frutti tangibili e concreti per i sardi e la Sardegna”.

“Ma Salvini si è anche soffermato sull’importanza delle infrastrutture immateriali come le reti e la connettività, soprattutto nelle aree interne. Invero, se è vero che ė il mercato che deve investire in questo tipo di infrastruttura è anche vero che vanno garantiti livelli sufficienti di carattere sociale, per sostenere chi lavora e fa impresa ma anche per basilari esigenze di sicurezza e sanitarie.

Una visita caratterizzata dal pragmatismo ma anche dalla concretezza delle azioni affiancate da progetti, opere e finanziamenti”.

Nella foto di ieri il presidente Pais e il ministro Salvini