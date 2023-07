Ingresso Alghero (area Don Bosco), fine lavori: inaugurazione

ALGHERO – Domani (mercoledì 19 luglio), alle ore 9.30, saranno ufficialmente consegnati alla città i lavori di completamento dell’area Don Bosco – Mariotti all’ingresso di Alghero. “L’intervento voluto, progettato e interamente realizzato dall’Amministrazione in carica, restituisce decoro e servizi in un’area strategica, per troppo tempo trascurata. In occasione dell’apertura della nuova area parcheggi sarà presente il sindaco Mario Conoci con i componenti della Giunta comunale ed i rappresentanti dell’Amministrazione”, cosi da Porta Terra.