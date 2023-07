“Grandi opere in Sardegna, nuovo impulso sulle incompiute”

NUORO – “La Regione punta con forza sulle grandi opere strategiche. L’apertura al traffico di sei chilometri della 125 e l’ormai imminente ripresa dei cantieri nella diga di Cumbidanovu vanno in questa direzione. La visita del Ministro delle Infrastrutture oggi è la conferma di un dialogo con il Governo che si è rafforzato e grazie al quale abbiamo dato un nuovo impulso a opere che rischiavano di restare delle incompiute e che ora invece potranno contribuire allo sviluppo della nostro territorio”

Sono le parole del Presidente della Regione, Christian Solinas. Il Ministro Salvini, in Sardegna per inaugurare il nuovo polo della Nautica, a Cagliari, ha partecipato subito dopo alla cerimonia per l’apertura del nuovo tratto sulla SS125 tra Bari Sardo e Tortolì con l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu. “Un’opera viaria di assoluta centralità per l’Ogliastra – dichiara l’assessore Saiu – che oggi aggiunge un tassello importante che il territorio attendeva da tempo”.

Sopralluogo anche alla diga di Cumbidanovu, sull’alto Cedrino, dove, grazie al rinnovato impegno tra Regione e Ministero, alla fine del 2022, è stato possibile destinare nuove risorse necessarie per far ripartire i cantieri. “La presenza del Ministro a Orgosolo – sottolinea l’assessore Saiu – conferma l’attenzione del Governo anche per le zone interne della Sardegna. A breve partiranno i lavori sul primo lotto, per la realizzazione del corpo diga, e dal bilancio regionale arriveranno ulteriori 18 milioni di euro per la copertura finanziaria anche del secondo lotto che consentirà il completamento dell’opera. È una buona notizia e andiamo avanti in questa direzione convinti che anche il nuorese, le zone interne della Sardegna debbano avere la giusta attenzione”