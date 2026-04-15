Rotatoria del Carmine infinita, “gli algheresi hanno perso la pazienza, è assurdo”

ALGHERO – “Sto pensando che, forse non sarà politicamente corretto , però credo che la pazienza mia e quella di molti algheresi sia arrivata al limite. Mi riferisco alla “nuova rotatoria del Carmine” aperta in tutta fretta un paio di giorni prima del Natale 2025 . Aperta in maniera pessima dal punto della sicurezza stradale, scarsamente illuminata e con una leccata di asfalto che dopo una sola settimana è iniziato a saltare in più punti formando buche pazzesche. Ci venne detto che era una cosa provvisoria. Come città ci siamo dovuti vergognare di aver fatto passare il giro di Sardegna proprio da lì ( e si sapeva da almeno 30 giorni prima il percorso). Siamo a metà aprile, è passata pure la Pasqua. Mi chiedo e penso, e altri se lo stanno chiedendo: ma quanto cavolo ci vuole a obbligare l’azienda che sta eseguendo i lavori sulla circonvallazione a dare una asfaltatura “definitiva” alla rotatoria? E poi, quanto cavolo ci vuole a finirla questa prima parte di circonvallazione? Dal 2010 anni ne sono passati (progettazione esecutiva) siamo “solo nel 2026”. A pensare che la precedente giunta a trazione Conoci comunicò più volte la fine dei lavori, dandola come imminente nell’ aprile 2024″, così sui social Massimiliano Lepri di Orizzonte Comune Alghero che tuona su una questione che, in effetti, sta facendo saltare i nervi a tutti gli algheresi e soprattutto pone in evidenzia un fatto che ci porterebbe alla ribalta nazionale: non è che, procedendo di questo passo, finiranno prima la “4 corsie e tangenziale” della “circonvallazione comunale”. Se così fosse, come ha detto un imprenditore algherese, “faremmo una figura di fango epocale”.