Ritorna il Beeralguer, con la winter edition nel mercato di via Sassari

ALGHERO – Il 27 e 28 dicembre l’ex Mercato Ortofrutticolo si trasforma nel villaggio del gusto del Cap d’Any. Alghero si prepara ad accogliere la 22ª edizione del Birralguer – Winter Edition 2025, uno degli eventi più attesi del cartellone del Cap d’Any de l’Alguer, in programma l’ultimo weekend di dicembre presso l’ex Mercato Ortofrutticolo di via Sassari. Per due giorni, lo spazio si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato alla birra artigianale, con la partecipazione di 10 birrifici sardi, nazionali e internazionali, che proporranno 35 diverse tipologie di birre artigianali.

Accanto all’area espositiva, il pubblico potrà vivere un’esperienza completa grazie a un ricco programma che comprende street food, cooking show, degustazioni guidate, area baby parking, oltre a live music e dj set con l’alternarsi di numerose band musicali di qualità, selezionate per accompagnare le due giornate con un’atmosfera coinvolgente. Tra le principali novità del 2025, l’apertura straordinaria della domenica anche in orario pranzo, con cooking show dedicati, degustazioni guidate di prodotti artigianali e dell’agricoltura, musica dal vivo e attività per bambini.

«Birralguer è molto più di un evento: è un momento di incontro, condivisione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio – dichiara l’Associazione BeachGroup Alghero, organizzatrice della manifestazione –. Con la Winter Edition 2025 celebriamo la nostra 22ª edizione, confermando un format capace di rinnovarsi ogni anno, rafforzando il legame con la città, il territorio agricolo e con il grande cartellone del Cap d’Any. L’obiettivo è offrire un’esperienza di qualità, capace di unire cultura della birra artigianale, gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età».

Il Birralguer – Winter Edition 2025 si conferma così come uno degli appuntamenti simbolo delle festività algheresi, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutta la Sardegna e oltre. L’evento è organizzato col supporto di Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio Salude e Trigu, Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Coldiretti, Consorzio Birra Italiana e il main sponsor Welcome Cars. Tutti i dettagli sulle pagine social ufficiali https://www. facebook.com/birralguer.