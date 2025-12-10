ALGHERO – Entra nel vivo l’edizione numero 30 del Cap d’Any de l’Alguer. In particolare, questa settimana porta con sé un intreccio di emozioni diverse: la forza del teatro, la magia della musica dal vivo, l’energia dei brindisi condivisi e l’arte che esce dagli spazi tradizionali e incontra il pubblico nei luoghi più inattesi. Imperdibile stasera al Teatro Civico – mercoledì 10 dicembre – il “Christmas Jazz Swing”, il concerto della celebre Denise Gueye, voce calda e magnetica del jazz italiano, che proporrà un repertorio elegante fatto di standard e brani natalizi reinterpretati in chiave swing. Concerto inserito all’interno della rassegna Echi Armonici, che proseguirà sabato 13 dicembre, nella suggestiva Casa dei Liuti di Piazza Sventramento, alle 11.30 del mattino, quando arriva il primo appuntamento con la lirica diffusa, in cui le voci di Maria Grazia Colombino, Marianna Cocco e il pianoforte di Andrea Cossu offriranno momenti di pura emozione, in replica nel pomeriggio alle 17. Giovedì 11 dicembre tornano i brindisi di “Cin Cin al Centro”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero e Istituto Alberghiero di Alghero per le vie del centro storico. Alle ore 21 al Teatro Civico Gavì Ballero lo spettacolo Hamlet in Purple della Cedac, di Valentino Mannias, con Luca Spanu. Nel weekend torna la Musica sui Balconi nel quartiere di Sant’Agostino e nelle principali piazze del centro storico.

Anche il Festivalguer proseguirà il 12 dicembre al Teatro Civico con due appuntamenti dello spettacolo “TUT70 QU3LL0 CH3 AVET3 S3MPRE VOLU7O SAP3R3 5UL VO5TRO C3RV3LLO”, alle 17 e alle 20.30, firmate dal mentalista Andrea Redavid. Con eleganza e precisione, Redavid inviterà il pubblico a scoprire il potenziale nascosto della mente, trasformando il pensiero in una vera bacchetta magica. Lo spettacolo è prodotto da Bonne Nouvelle e coprodotto da Teatro Necessario Circo. Il 13 dicembre, i Giardini Manno diventeranno teatro della performance-installazione WACKY di Emanuela Savi, un’esperienza immersiva ambientata in una roulotte che si trasforma in un salottino delle meraviglie, in scena dalle 16.30 e alle 18. Il pubblico potrà tornare a visitare questo microcosmo intimo e surreale anche il 14 dicembre, nelle fasce orarie 10.30-13 e 16.30-18.