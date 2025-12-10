Allee der Kosmonauten, anteprima del nuovo video: emozioni e applausi

ALGHERO – Una bellissima serata, caratterizzata da sentimenti troppo spesso messi da parte, come vera amicizia, solidarietà e affetto, hanno reso speciale la presentazione in anteprima del nuovo video di Allee der Kosmonauten ovvero il duo composto da Stefano Idili (chitarre, voce ed effetti) e Massimiliano Achenza (basso, chitarre, effetti e keyboards).

Nello studio di Emilio Canu, culla di diversi progetti e iniziative artistiche, è stato proiettato in esclusiva, il lavoro realizzato dal regista Marco Zaccaria per il brano “The Ship Has Gone Away” dedicato, come già comunicato, al grande imprenditore, conoscitore di musica e amico Antonio Demontis.

In vista dell’uscita ufficiale del singolo, più magico remix realizzato dal noto dj Datch (Guido Ciabatti), fissata per il 18 dicembre, Stefano Idili e Massimiliano Achenza, che hanno ideato, scritto e completamente suonato il brano (poi remixato a Berlino), hanno voluto omaggiare amici e appassionati di un piccolo grande evento volto a celebrare l’amore e interesse per le espressioni artistiche di qualità.

Da giovedi 18 dicembre 2025, sarà possibile, vedere il video e ascoltare il brano, più remix, dal canale youtube e pagina facebook di Allee der Kosmonauten.