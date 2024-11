Riattivo a Sant’Anna “L’Ufficio impianti sportivi”: prezioso punto di riferimento

ALGHERO – Nella sede comunale di Sant’Anna è attivo da ieri l’ufficio Impianti Sportivi, ripristinato dopo un lungo periodo di inattività. Un prezioso punto di riferimento per le associazioni e le società sportive che, finalmente, avranno un canale diretto con l’Amministrazione per tutto ciò che concerne concessioni e contratti. “A cinque mesi dal nostro insediamento raggiungiamo un altro importante obiettivo in linea con gli impegni presi durante la campagna elettorale”, commenta il Sindaco Cacciotto, “l’avevamo già detto ma lo ribadiamo con maggiore decisione: lo sport occupa un posto di rilievo per questa Amministrazione, e faremo tutto il possibile per tutelarlo e valorizzarlo come merita”.

L’ufficio si occuperà di gestire il rapporto tra concessionari e Pubblica Amministrazione, fungerà da punto di riferimento per le associazioni sportive in merito alla possibilità di utilizzo degli spazi comunali, tra cui le palestre scolastiche, e monitorerà la corretta applicazione degli adempimenti contrattuali da parte dei concessionari.

“Questi primi mesi si sono caratterizzati per le continue interlocuzioni con le società, in un’ottica di collaborazione sinergica”, aggiunge l’Assessore Daga, “è nostra intenzione favorire i ragazzi nella pratica sportiva e stare vicini alle famiglie, agli operatori, ai volontari e tutti coloro che si impegnano ogni giorno nella promozione dei valori dello sport”