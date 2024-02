Regionali, Ferrara (5 Stelle): “E’ ora di un vero cambiamento per il bene dei sardi”

ALGHERO – Grande partecipazione alla presentazione dei candidati di 5 Stelle ad Alghero. A coordinare i lavori il candidato locale ovvero Roberto Ferrara, già consigliere comunale e candidato a sindaco, ieri ha incontrato la platea insieme ai suoi colleghi in corsa per il “parlamento isolano”.

L’incontro pubblico, tenutosi all’Hotel Catalunya, ha visto una nutrita partecipazione di cittadini desiderosi di confrontarsi sui temi centrali per il territorio. Roberto Ferrara, insieme a Emiliano Fenu deputato 5 stelle e Desiré Manca consigliera uscente, ha illustrato le proposte del Movimento 5 Stelle in materia di sanità, istruzione, tutela ambientale, trasporti e servizi, ribadendo l’impegno a portare avanti una Politica che metta al centro le esigenze reali della comunità.

“Una squadra coesa quella dei 5 stelle dove i candidati, sebbene in competizione tra loro, portano avanti le attività in collaborazione e sintonia. Ampio spazio è stato dedicato al dialogo con i presenti”, e ancora tra i temi maggiormente affrontati “la condizione critica dei trasporti, sanità e necessità di un piano di sviluppo e crescita in particolare per Alghero e il Nord Ovest della Sardegna che, da tempo, annaspa rispetto anche ad altre aree della Sardegna”. I relatori hanno risposto con una visione pragmatica e costruttiva alle domande ricevute, confermando l’obiettivo di amministrare al servizio dei cittadini e nel rispetto del programma presentato da Alessandra Todde.

La presentazione di ieri dei 5 Stelle ad Alghero: