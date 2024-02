Giorgetti da Sassari per Truzzu: “Per la Sardegna urge un Piano con azioni forti”

SASSARI – “Per la Sardegna c’è bisogno di un nuovo piano, di cambiare strategia, ma le cose le può cambiare solo chi sta qua, serve un governo regionale in grado di attuare un forte cambiamento”. Mentre Matteo Salvini si trova in Ogliastra, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a Sassari per i candidati della Lega in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio a sostegno del candidato a presidente Paolo Truzzu. Secondo il ministro “bisogna guardare oltre il consenso elettorale e immaginare un programma di riforme e di interventi di più lunga gittata”.

E ancora, parlando delle condizioni critiche legate alla natalità e sviluppo, “un Paese cresce quando nascono i bambini, l’invecchiamento progressivo della popolazione significa in prospettiva meno giovani e laboratori in grado di sostenere il sistema pensionistico e dell’assistenza”.