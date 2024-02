Regionali, nuovo incontro ad Alghero con Casu e Piu

ALGHERO – Mercoledì 21 febbraio alle ore 18:30 nella sala del Polisoccorso in via Liguria, Alessandra Casu e Antonio Piu, candidati per il Consiglio Regionale della Sardegna terranno il secondo incontro pubblico su Sanità, Trasporti, Energia e Giovani. A moderare l’incontro sarà il consigliere Comunale di Futuro Comune Raimondo Cacciotto.

“Proseguiamo con entusiasmo i temi iniziati a trattare a fine gennaio – spiega la candidata Alessandra Casu – La tanta partecipazione e le domande di cittadine e cittadini ha reso necessario un secondo appuntamento per esporre le soluzioni più adatte per migliorare la qualità della vita e il corretto sviluppo dell’Isola. Più volte è stato sottolineato che la Sardegna ha bisogno di un altro modello di sviluppo, di investimenti su infrastrutture che prevedano il riuso dell’esistente. E’ importante partire da ciò che si ha, evitando di mutuare a caso modelli utilizzati da altre regioni. La nostra specificità va valorizzata”, conclude Alessandra Casu.