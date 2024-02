Mario Conoci: Grandi eventi come motore di sviluppo economico e di promozione della Sardegna

ALGHERO – “Da Sindaco di Alghero ho voluto investire sui grandi eventi per promuovere il nostro territorio e creare nuova economia,” ha dichiarato Mario Conoci, sindaco della città e candidato alle elezioni regionali del 25 febbraio con Fratelli d’Italia e Paolo Truzzu presidente.

Conoci ha evidenziato come queste manifestazioni siano state un volano per l’attrazione turistica e la crescita economica. La ricca programmazione di concerti estivi e i concerti di capodanno con Ligabue, Anna e Guè, e l’anno precedente Max Pezzali e Lazza, sono esempi di come la musica possa diventare un magnete per visitatori e appassionati, generando un indotto significativo per l’economia locale.

In un panorama sempre più competitivo, dove la promozione territoriale si gioca su scenari globali, Alghero si è distinta per una strategia vincente che ha saputo coniugare cultura, sport e spettacolo, attrattiva turistica ed economica, con un impatto significativo per la città e per l’intera Sardegna.

Non solo musica. Alghero ha saputo distinguersi anche per eventi spettacolari come lo show delle Frecce Tricolori, che “hanno portato decine di migliaia di persone ad Alghero per ammirarle, con grande beneficio degli operatori economici locali” come ricorda il sindaco. E ancora, l’impegno nello sport, con manifestazioni di calibro internazionale come il Rally mondiale, il mondiale di beach soccer, prestigiosi eventi di tennis come la Billie Jean King Cup, senza dimenticare le competizioni di nuoto in acque libere con la coppa Len e la presenza del campione Gregorio Paltrinieri.

Questi eventi hanno dimostrato come un’efficace politica di promozione basata su grandi eventi possa tradursi in crescita economica e sviluppo. “Tutti elementi che possiamo adottare come modello e possono contribuire allo sviluppo del nostro territorio e di tutta la Sardegna,” ha sottolineato Conoci.

Conoci ha chiaro il futuro del Nord-Ovest della Sardegna: un modello di promozione che si appoggia su eventi di grande richiamo per promuovere il territorio, attrarre turisti, stimolare l’economia, e valorizzare la cultura locale. “Sono candidato anche per questo: per portare questo modello di promozione e di sviluppo del territorio in Regione” conclude il sindaco.