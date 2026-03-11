Rapinatori mascherati da “La Casa di Carta”: quattro fermi

ALGHERO – Manca ancora la conferma degli inquirenti, ma sembra che le indagini condotte in queste settimane abbiano portato ad un buon esito. I carabinieri avrebbero fermato 4 uomini tra i 24 e i 26 anni, ritenuti coinvolti a vario titolo nella serie di tentate rapine e colpi messi a segno negli ultimi mesi ai danni di diverse attività commerciali di Alghero.

Il divenuto noto rapinatore de “La Casa di Carta”, come evidenziato già da qualcuno, potrebbero essere, dunque, più persone. Sono state eseguite alcune perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta e sono anche stati eseguiti degli interrogatori in caserma. Secondo quanto sarebbe emerso, al momento non è stato notificato alcun provvedimento ufficiale e nessuna persona risulterebbe formalmente raggiunta da misure dell’autorità giudiziaria.