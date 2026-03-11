“Nonostante gli annunci, le strade di Alghero sono una gruviera: dove sono i nuovi asfalti?”

ALGHERO – “Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine erano stati annunciati dall’amministrazione comunale lo scorso gennaio. Ricordiamo che nel comunicato ufficiale diffuso da Porta Terra, infatti, si parlava di una prima tranche di lavori da 1,4 milioni di euro su ventidue strade cittadine, con affidamento previsto tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio e con apertura dei cantieri indicata per il mese di marzo. Siamo praticamente arrivati a metà marzo e riteniamo sia legittimo chiedere all’amministrazione, a nome di tutti quegli algheresi che stanno subendo danni alle proprie automobili causati dalle buche nelle strade, a che punto si è. A tal proposito abbiamo qualche domanda da fare alla luce della situazione sempre più critica in alcune zone della città: la gara è stata aggiudicata? I lavori sono stati affidati? A quale impresa? Chi è il RUP? Quando apriranno concretamente i cantieri? Non che una via sia meglio dell’altra, ma tra tutte segnaliamo via Molise e le vie circostanti, in condizioni incommentabili. Le buche sono diventate veri e propri crateri e, quando piove, la strada si allaga creando situazioni di pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. E proprio Via Molise era stata indicata tra le strade interessate dagli interventi nella zona nord della città. Se i lavori dovevano partire a marzo è evidente che la città ha bisogno di sapere quando vedrà i cantieri. Gli annunci non bastano più, servono risposte e soprattutto interventi. La situazione è ancora più grave se si guarda alle prossime settimane. Tra pochi giorni, infatti, entreremo nel periodo di Pasqua e inizieranno ad arrivare i primi flussi turistici della stagione. Non è pensabile che la città si presenti con strade dissestate, buche profonde e tratti completamente degradati. Chiediamo dunque un aggiornamento immediato sul cronoprogramma dei lavori e interventi urgenti nelle situazioni più critiche. La sicurezza stradale e il decoro urbano non possono restare solo nelle dichiarazioni”.

Riformatori Sardi Alghero