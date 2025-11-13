“Pronto Soccorso, Bartolazzi sfugge agli allarmi dei direttori”

CAGLIARI – “Mentre i direttori dei Pronto Soccorso della Sardegna denunciano le carenze dell’intero sistema dell’emergenza-urgenza regionale, l’assessore Bartolazzi sfugge alle sue responsabilità, scaricando sui medici l’inefficienza organizzativa. Il personale sanitario del servizio pubblico, che quotidianamente garantisce l’assistenza, difendendo il diritto alle cure dei sardi, si sente abbandonato dalle Istituzioni. Situazione che può favorire la fuga dal servizio sanitario regionale, aumentando le difficoltà. Come giustamente scrivono i direttori dei PS sardi, il sistema si regge ‘sul loro sacrificio, sulla loro dedizione e sulla loro tenacia’. La politica non può abbandonarli e deve svolgere il suo dovere, risolvendo i problemi organizzativi dell’intero sistema ospedaliero regionale: in particolare, tempi di attesa, carenza di posti letto, reparti sguarniti, carenza di personale”. Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è intervenuto dopo la lettera scritta dai direttori dei Pronto Soccorso della Sardegna.