Al Porto il prestigioso “Blue Marina Awards”: grande orgoglio per Alghero

ALGHERO – Ancora un importante riconoscimento per il Porto di Alghero che conquista il “Blue Marina

Awards”. Non è la prima volta del raggiungimento di tale traguardo, a dimostrazione della

bontà del lavoro svolto dal Consorzio, Soci, Club e da tutti gli operatori del principale scalo

della Riviera del Corallo confermandosi infrastruttura di riferimento per il Nord-Ovest

Sardegna.

Con Alghero, in totale sono stati 6 i porti sardi premiati: nella categoria dei porti con oltre

cinquecento posti barca oltre al comune catalano, c’è anche Santa Teresa Gallura. Tra i

200 e i 500 posti barca, premiata invece Marina di Puntaldìa a San Teodoro. Per scali

turistici con vocazione superyacht la scelta è andata alla Marina di Porto Cervo,

Arzachena. Nella categoria degli approdi turistici con vocazione diportistica, fino a 200

posti barca, riconoscimenti a Marina di Sant’Elmo, Cagliari e alla Marina Cala dei Sardi a

Portisco. Oltre ai marchi di riconoscimento sono stati consegnati alcuni premi speciali,

come quello all’innovazione offerto da Blue Gold, consistente in un dispositivo innovativo

per la misurazione in tempo reale dei consumi idrici: è andato ancora a Marina Cala dei

Sardi.

La cerimonia finale si è tenuta a Genova nel prestigioso Circolo Artistico Tunnel di

Palazzo Doria, sede Unesco dei Rolli genovesi, alla presenza anche del Ministro del

Turismo Daniela Santachè. “I Blue Marina Awards rappresentano un riconoscimento

nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana, quella di quest’anno è la

quarta edizione, per noi – commenta il presidente del Consorzio del Porto di Alghero,

Giancarlo Piras – rappresenta un ulteriore segnale delle bontà del lavoro svolto e funge

da stimolo per migliorare ancora e far crescere il nostro porto grazie, come detto e

giustamente rimarcato, anche al lavoro e supporto dei soci, club, operatori e tutti i

collaboratori”.

“Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace

di innovare – ha detto Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina

Awards -L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della

blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards

contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile,

innovativa e inclusiva.”

Nella foto il presidente del Consorzio del Porto, Piras a Genova durante l’evento