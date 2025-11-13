Al Porto il prestigioso “Blue Marina Awards”: grande orgoglio per Alghero

ALGHERO – Ancora un importante riconoscimento per il Porto di Alghero che conquista il “Blue Marina
Awards”. Non è la prima volta del raggiungimento di tale traguardo, a dimostrazione della
bontà del lavoro svolto dal Consorzio, Soci, Club e da tutti gli operatori del principale scalo
della Riviera del Corallo confermandosi infrastruttura di riferimento per il Nord-Ovest
Sardegna.
Con Alghero, in totale sono stati 6 i porti sardi premiati: nella categoria dei porti con oltre
cinquecento posti barca oltre al comune catalano, c’è anche Santa Teresa Gallura. Tra i
200 e i 500 posti barca, premiata invece Marina di Puntaldìa a San Teodoro. Per scali
turistici con vocazione superyacht la scelta è andata alla Marina di Porto Cervo,
Arzachena. Nella categoria degli approdi turistici con vocazione diportistica, fino a 200
posti barca, riconoscimenti a Marina di Sant’Elmo, Cagliari e alla Marina Cala dei Sardi a
Portisco. Oltre ai marchi di riconoscimento sono stati consegnati alcuni premi speciali,
come quello all’innovazione offerto da Blue Gold, consistente in un dispositivo innovativo
per la misurazione in tempo reale dei consumi idrici: è andato ancora a Marina Cala dei
Sardi.
La cerimonia finale si è tenuta a Genova nel prestigioso Circolo Artistico Tunnel di
Palazzo Doria, sede Unesco dei Rolli genovesi, alla presenza anche del Ministro del
Turismo Daniela Santachè. “I Blue Marina Awards rappresentano un riconoscimento
nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana, quella di quest’anno è la
quarta edizione, per noi – commenta il presidente del Consorzio del Porto di Alghero,
Giancarlo Piras – rappresenta un ulteriore segnale delle bontà del lavoro svolto e funge
da stimolo per migliorare ancora e far crescere il nostro porto grazie, come detto e
giustamente rimarcato, anche al lavoro e supporto dei soci, club, operatori e tutti i
collaboratori”.
“Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace
di innovare – ha detto Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina
Awards -L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della
blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards
contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile,
innovativa e inclusiva.”
Nella foto il presidente del Consorzio del Porto, Piras a Genova durante l’evento