“Quasi Famosi”, la nuova voce della musica indipendente sarda su Radio del Golfo

ALGHERO – È partita su Radio del Golfo la nuova trasmissione “Quasi Famosi”, uno spazio

radiofonico interamente dedicato alla musica indipendente e alle band emergenti

della Sardegna. Il programma va in onda a giovedì alterni alle ore 18:30 ed è

condotto da Emanuele Ceravola e Chiara Cabula.

“Quasi Famosi” nasce con l’obiettivo di valorizzare il panorama musicale isolano,

offrendo agli artisti indipendenti uno spazio per raccontare le proprie storie,

condividere i propri sogni e far ascoltare le proprie produzioni originali. Ogni puntata

si sviluppa attraverso interviste, approfondimenti e brani autoprodotti, con

un’attenzione particolare alle diverse influenze e alle sonorità che caratterizzano la

scena contemporanea sarda.

La trasmissione è frutto dell’esperienza consolidata dei due conduttori: Chiara Cabula, ideatrice e conduttrice di “Straordiradio” su Radio Onda Stereo dal 2020 al 2024, e Emanuele Ceravola, batterista, insegnante di musica e co-conduttore della stessa trasmissione nella stagione 2023/24. La loro

collaborazione ha dato vita a uno spazio fresco e autentico, capace di accompagnare il pubblico alla scoperta delle molteplici realtà musicali dell’isola.

“Quasi Famosi” ha già ospitato artisti di rilievo internazionale e regionale come Forelock, Irene Loche, Awake for Days e King Howl, contribuendo a far conoscere un patrimonio culturale spesso poco valorizzato. La trasmissione è trasmessa sulle frequenze FM di Radio del Golfo (93.9, 98, 98.3), sul canale DAB+ 9C e in streaming sul sito ufficiale della radio. Con “Quasi Famosi”, la musica indipendente della Sardegna trova finalmente uno spazio riconosciuto e stabile per esprimersi, consolidando la propria presenza nel panorama culturale regionale.