Pineta di Maria Pia, un patrimonio da curare e rilanciare | video

ALGHERO – Sono diverse le priorità per la prossima Amministrazione che, dalle prossime settimane, avrà l’onere e onore di gestire il Comune di Alghero. Tra queste l’importante situazione del decoro e del verde e in particolare della Pineta di Maria. Area unica e di grande valore naturalistico e anche turistico che, però, come noto, necessita di interventi immediati di recupero rispetto allo stato di salute delle varie essenze arboree e questo oltre alla già esistente azione dell’Amministrazione Comunale e Alghero In House.

Interventi anche straordinari e molto rilevanti. Questo ciò che ci ha ricordato negli scorsi giorni anche l’agronomo, professor Emanuele Farris il quale, ancora una volta, si pone a disposizione della comunità per dare un contributo in termini di idee e progetti proprio per la salvaguardia del grande polmone verde cittadino che, come atteso da anni, deve compiere un passo verso l’alto rispetto accoglienza in termini anche di sviluppo delle aree sportive e pura della conoscenza della flora esistente. Insomma un vero grande parco urbano da fare invidia a quelli europei, si può fare.

QUESTE LE PAROLE DELL’AGRONOMO PROF. FARRIS