Rifiuti ad Alghero, differenziata al 75%

ALGHERO – L’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto raggiunge un nuovo record per la raccolta differenziata. Nel mese di giugno la percentuale ha raggiunto la quota del 74,9 %, una soglia importantissima che supera di slancio le percentuali riferite allo stesso mese del 2023 (70,2 %) e del 2024 ( 72,1%). A pesare sul risultato, vi sono sicuramente gli interventi attuati in merito alle nuove disposizioni sulle isole ecologiche e sulla raccolta attuata con giorni prestabiliti nelle zone di riferimento, una sempre maggiore sensibilità da parte dei cittadini, il miglioramento della raccolta e il rinnovato sforzo dell’azienda che gestisce l’appalto. “Il risultato è molto confortante – afferma Raimondo Cacciotto – e questo ci deve spingere a tenere alta l’attenzione e a lavorare per stabilizzare le percentuali. I dati sono certamente ancora migliorabili ed è a questo che puntiamo, unitamente a rendere il servizio sempre più efficiente, con l’aiuto di tutti”. Nello specifico, nel mese di giugno sono state prodotte circa 2.200 tonnellate di rifiuti, tra cui oltre 1.600 di differenziata. “Procediamo con impegno e i risultati dimostrano che il servizio ha delle punte di efficienza ragguardevoli. Siamo consapevoli che il risultato possa migliorare con ulteriori coinvolgimenti da parte delle attività produttive, come si sta facendo e con la virtuosità di tanti cittadini che hanno a cuore il bene della città”, commenta l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva.

Nel rivolgere un ringraziamento ai cittadini virtuosi e alle attività che collaborano fattivamente, al gestore del servizio e agli operatori, al servizio Ambiente, l’Assessore ricorda che “esiste ancora una sacca di maleducazione che con l’avvio dell’estate si fa più marcata e si manifesta con l’uso dei cestini gettacarte adoperati come cassonetti, in cui viene depositato ogni genere di rifiuto. È un dato che stiamo affrontando con l’incremento degli svuotamenti specialmente nelle zone critiche della città, con interventi che si effettuano fino alle 2 di notte”. Parallelamente, si intensifica l’attività della Polizia Locale con interventi mirati al miglioramento del servizio, con controlli mirati ai fini del rispetto delle norme. Entra a regime anche il calendario degli spazzamenti, con lavaggi nelle aree del centro più frequentate e con passaggi più assidui, operazioni possibili grazie anche all’incremento degli addetti per la stagione estiva. Intanto gli uffici lavorano alla procedura per il nuovo appalto di igiene urbana. La fase di verifica della rispondenza ai requisiti delle sette proposte pervenute, iniziata il 30 aprile, dovrebbe chiudersi entro la fine di luglio, per arrivare alla seconda fase del procedimento che riguarda la verifica delle offerte tecniche.