Posidonia, “Lascio le polemiche agli altri, entro l’anno Alghero avrà il sito di stoccaggio e recupero” | video

ALGHERO – Non poteva non esserci campagna elettorale senza discutere, anche con polemiche annesse, della posidonia. Nello specifico di quella ammassata nei cosi detti “siti di stoccaggio” che, a causa di norme sovraordinate che da tempo si spera e attende possano essere modificate, vede crearsi cumuli anche troppo imponenti della pianta acquatica, oramai morta. Sul tema, come detto, non sono mancati anche in questa tornata elettorale gli scontri, era doveroso sentire colui, ovvero l’assessore Montis, candidato alle imminenti comunali con “Noi RiformiAmo Alghero”, a sostegno di Raimondo Cacciotto, che durante il suo mandato ha avviato il progetto che, entro l’anno, come dimostrano i lavori di questi giorni porterà ad avere un’importante attività di stoccaggio e riutilizzo della posidonia. Percorso dunque che apporterà diversi benefici da quello ambientale, in primis, a quello del decoro.

LE PAROLE DI ANDREA MONTIS