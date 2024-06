Il Comune di Stintino presenta “Visit Stintino – what an experience!”

STINSTINO – Il Comune di Stintino presenta il nuovo progetto di marketing territoriale: “Visit Stintino – what an experience!”. Il Comune di Stintino è lieto di annunciare il lancio del suo nuovo progetto di marketing territoriale, parte di un innovativo progetto di rebranding per la promozione turistica del territorio. Con il nuovo slogan “Visit Stintino – What an Experience!”, il progetto si propone di rafforzare e rivitalizzare la comunicazione turistica attraverso strumenti digitali e offline, attirando visitatori da tutto il mondo.

Il nuovo brand è stato sviluppato con l’obiettivo di trasmettere le qualità uniche di Stintino, celebrando la sua bellezza naturale, la cultura locale e le esperienze autentiche che il luogo offre. “Visit Stintino – What an Experience!” mira a posizionarsi come un richiamo irresistibile per chi cerca una destinazione che unisca relax, avventura e cultura.

Il rebranding non è solo un cambiamento di immagine, ma una strategia complessiva che include la rivisitazione dei materiali promozionali, il rinnovo del sito web turistico e l’implementazione di campagne social e di marketing digitale mirate. Questo approccio integrato assicura che il messaggio di Stintino venga comunicato in modo coerente e efficace, sfruttando al meglio le piattaforme moderne senza perdere di vista la tradizione e l’autenticità che caratterizzano la comunità stintinese.

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il progetto di rebranding pone un forte accento sulla promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente. Il Comune di Stintino si impegna a garantire che le iniziative di marketing non solo aumentino la visibilità della destinazione, ma promuovano anche pratiche di viaggio responsabili.

L’Assessora al Turismo, Marta Diana, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Questo rebranding rappresenta un altro passo cruciale per la promozione turistica stintinese. ‘Visit Stintino – What an Experience!’ non è solo un invito a scoprire il nostro magnifico territorio, ma anche un impegno a promuovere un turismo più consapevole e sostenibile. Siamo orgogliosi di lanciare una campagna che riflette l’energia, la cultura di Stintino e la nostra visione per un futuro inclusivo e rispettoso dell’ambiente.”

“Per un Comune come Stintino, dotarsi di un nuovo brand turistico è fondamentale per valorizzare le proprie risorse e attrarre un maggior numero di visitatori. Un progetto di marketing territoriale moderno come Visit Stintino consente di promuovere le bellezze naturali, la cultura locale e le tradizioni, distinguendosi in un mercato competitivo. – Affermano Fabio Saba e Daniele Pinna co-founders di Nora ADV – “Inoltre, un brand moderno rafforza l’identità e l’orgoglio comunitario, contribuendo allo sviluppo economico e sostenibile del territorio.

La media partnership con il seguitissimo account Laura Laccabadora, che da anni si occupa di fare storytelling raccontando la Sardegna, rafforza la promozione aumentando la visibilità e l’attrattività di Stintino come brand turistico.”

Invito alla collaborazione: Il Comune invita gli operatori locali, i partner commerciali e i residenti a partecipare attivamente in questa nuova fase di promozione turistica e ad utilizzare il nuovo brand turistico. È solo attraverso un impegno condiviso che “Visit Stintino – What an Experience” potrà trascendere il suo messaggio promozionale e trasformarsi in una storia di successo collettivo.