“Staff housing, reale sostegno del Governo Meloni al settore turistico”

ALGHERO – “Il Governo Meloni continua a dimostrare, con i fatti, di considerare il turismo una priorità strategica per la crescita del Paese. Con l’introduzione del programma di staff housing, annunciato nel nuovo Piano Casa per il turismo, si interviene finalmente su un problema reale e troppo a lungo ignorato: la carenza di alloggi per i lavoratori stagionali nelle località turistiche, soprattutto quelle caratterizzate da canoni elevati.

Lo stanziamento previsto – 120 milioni di euro tra il 2025 e il 2027 – servirà a finanziare sia la costruzione e la riqualificazione di strutture abitative, sia la copertura parziale dei costi di locazione, prevedendo un abbattimento minimo del 30% rispetto ai prezzi di mercato. È una misura innovativa, che migliora le condizioni di vita dei lavoratori, valorizza il capitale umano e allo stesso tempo rafforza la competitività delle imprese turistiche, permettendo loro di attrarre e trattenere personale qualificato.

Come componente del Dipartimento Turismo nazionale di Fratelli d’Italia e come rappresentante per la Sardegna, non posso che sottolineare l’importanza strategica di questo intervento per la nostra isola. Le difficoltà nel reperire alloggi per cuochi, camerieri, receptionist e personale stagionale riguardano tutta la regione, comprese ovviamente realtà come Alghero, Castelsardo, Arzachena ____ , destinazioni dove l’aumento degli affitti e la pressione sugli immobili rendono ogni stagione più complicata per imprenditori e lavoratori.

Le staff house rappresentano quindi una risposta concreta, strutturata e di sistema a una delle più gravi emergenze del comparto. È un primo tassello di una strategia più ampia, che mette al centro le persone, l’impresa e il territorio. La scelta del Ministero ha il pieno e convinto sostegno delle associazioni di categoria.

Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere il partito del lavoro e delle soluzioni. Per noi il turismo non è solo una voce del PIL: è una grande occasione di dignità, futuro e sviluppo per l’Italia intera”.

Marco Di Gangi

Responsabile Dipartimento Turismo Fratelli d’Italia Sardegna