Parco, “Ancora un’assemblea deserta, maggioranza di Centrodestra in frantumi”

ALGHERO – “Ancora un’assemblea deserta al parco di porto conte , nonostante la seconda convocazione non si è riusciti a raggiungere un numero sufficiente per approvare rendiconto 2023 e un paio di variazioni al bilancio 2024 utili per programmare iniziative ed investimenti necessari al normale funzionamento del parco, ancora una volta non è servita il senso di responsabilità dell’opposizione per garantire il

numero legale , la maggioranza di Centrodestra oramai in frantumi attende oramai il 9 giugno per concludere un’esperienza di 5 anni tormentati, litigiosi e privi di linea politica , attendiamo quindi la fine di questa legislatura e una nuova maggioranza per dare nuova guida e nuova linfa alla gestione del Parco”, cosi Mimmo Pirisi capogruppo del Partito Democratico