Centrodestra, rapporto tra Conoci e Fratelli d’Italia “al capolinea”

ALGHERO – Nonostante manchino pochi giorni alla fine della consigliatura, non mancano i colpi di scena tutti interni al Centrodestra algherese. Ultimo, in ordine di tempo, è quello che vede la decisione dei vertici di Fratelli d’Italia, viste le inascoltate indicazioni politiche, di rompere col sindaco Conoci.

“Il coordinatore cittadino di Alghero di Fratelli d’Italia Marco Di Gangi, insieme al coordinatore provinciale Onorevole Barbara Polo intervengono con la presente nota per chiarire la natura dei rapporti del partito con l’attuale sindaco di Alghero Mario Conoci.

“Da parte di numerosi iscritti, alcuni dei quali candidati alle prossime elezioni comunali, oltre che dagli stessi partiti alleati, viene chiesta ripetutamente chiarezza su quali siano i rapporti del sindaco Conoci con Fratelli d’Italia. Tale richiesta nasce dal fatto che lo stesso sindaco consente rimangano in carica nella sua Giunta, con il ruolo di assessori, tre esponenti politici che si sono candidati in coalizione con il movimento 5 stelle, il PD e altri partiti e movimenti della sinistra” spiega Marco Di Gangi, “È evidente, infatti, che la scelta del sindaco, di mantenere in giunta esponenti candidati nel cosiddetto “campo largo”, pur se pubblicamente dichiara di fare riferimento a Fratelli d’Italia con cui era candidato da indipendente alle elezioni regionali, è sostanzialmente incompatibile con la chiara e indiscussa collocazione a destra del nostro partito, elemento fondante della coalizione di centro destra.” Incalza Barbara Polo che aggiunge: “Questa situazione non può essere neanche giustificata da esigenze amministrative, considerato che questi ultimi giorni di mandato, la permanenza di questi assessori in una fase in cui si possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione, non è certamente indispensabile.”

In sintesi, concludono Di Gangi e Polo: “Fratelli d’Italia mette al centro dei rapporti con gli elettori la propria chiara collocazione politica, la trasparenza e il ripudio di qualsivoglia forma di ambiguità. Per tali ragioni, preso atto, con rammarico, della indisponibilità del sindaco a risolvere questa incongruenza politica con un atto di chiarezza, un comportamento concludente capace di eliminare ogni dubbio nella propria comunità politica e nei confronti degli alleati e degli elettori algheresi, il nostro partito si vede costretto a prendere le distanze dal sindaco Conoci”. É evidente, a questo punto, che il percorso di Conoci in Fratelli d’Italia sia arrivato al capolinea. Restano da definire, d’intesa con gli alleati di centro destra ancora presenti in giunta e rappresentati nelle partecipate comunali, gli eventuali passi successivi che si decidesse di compiere”.

Fratelli d’Italia Fratelli d’Italia Alghero

Coordinamento Provinciale di Sassari Il coordinatore cittadino

Barbara Polo Marco Di Gangi