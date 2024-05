Antonio Costantino (con Cacciotto sindaco) “a disposizione di Alghero per ridarle dignità” | video

ALGHERO – Lo ripete da anni: “Io sono a disposizione di Alghero perchè la amo e le vogli ridare la dignità che merita”. A gratis, senza alcun ritorno economico o di altro tipo. Ha sempre aggiunto. Questo è Antonio Costantino. Un punto di riferimento il settore turistico, avendo anche ricoperto diversi ruoli in tale ambito a partire da quello di assessore regionale, comunale e direttore della mitica Azienda Autonoma di Soggiorno ovvero la Fondazione Alghero ante-litteram. Con cui ha, tra l’altro, inventato il capodanno in piazza, la programmazione estiva degli eventi all’esterno del Palacongressi e anche un modello di animazione urbana che poi si è perso “e che invece dovremmo andare a recuperare al più presto senza per forza dover spendere centinaia di migliaia di euro in una serata, ma cercando di rendere viva la città quasi tutti i mesi”.

Non solo questo, come imprenditore e in particolare tour operator e guida gestionale di “Sardegna Travel”, agenzia di promozione delle mete turistiche sarde, viene insignito insignito della Stella d’Italia, divenendo Cavaliere, onorificenza che viene attribuita a “quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia”. E non è finita, infatti Costantino, è stato di recente confermato all’interno del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italo – Ceca, organismo di grande importanza e prestigio che vede alcuni tra i più importanti imprenditori italiani.

Un curriculum ed esperienze uniche che, Costantino, ha deciso di (ri)mettere a disposizione di Alghero tramite la candidatura elle imminenti elezioni comunali con “Alghero Al Centro” a sostegno del candidato a sindaco Raimondo Cacciotto. “Perchè è una persona seria, affidabile e soprattutto è riuscito a comporre una coalizione che, vista la sua ampiezza e ricchezza di vari contributi di idee e persone, può dare le risposte immediate attese dagli algheresi, anche quelle ritenute dal campo avverso, forse, meno importanti come decoro, cura del verde, accoglienza, pulizia, etc – conclude Costantino – mentre del PalaTenda parleremo più avanti quando, ovviamente, andremo a farlo, ma senza la necessità di farlo diventare il nostro primo punto del programma vista la sua relativa importanza”.

L’INTERVISTA CON ANTONIO COSTANTINO