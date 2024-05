Nuoto, ad Alghero i mondiali juniores di fondo: parla Zicconi | video

ALGHERO – Nuovo grande evento per la Riviera del Corallo. In questo caso stiamo parlando di una manifestazione acquatica di caratura internazionale. E’ Lorenzo Zicconi, colonna del settore, che ci illustra questo rilevante appuntamento che si svolgerà a settembre nelle acque di Alghero e in particolare nello specchio fronte lido San Giovanni e porto.

Si tratta del mondiale juniores di fondo. Evento che porterà la città ad essere promossa sui grandi network di settore e non solo. Come detto, ci parla di questo nuovo importante evento Lorenzo Zicconi che, come noto, tra l’altro, è candidato alle imminenti elezioni comunali con Forza Italia.

ECCO LE PAROLE DI LORENZO ZICCONI: