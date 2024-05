“Altro che treno a idrogeno (con problemi all’agro), l’Arst metta pensiline e paline”

ALGHERO – “Prendiamo atto con preoccupazione e disappunto che l’Arst continua a

portare avanti il progetto di una bretella ferroviaria che dalla

stazione di Mamuntanas tagliando per le borgate di Tanca Farra’ e Sa

Segada farebbe transitare un treno ad idrogeno a carattere sperimentale

oramai superato in molte zone d’italia e dell’Europa, senza e questa è

la cosa grave, autorizzazione e nulla osta del comune di Alghero che mai

e poi mai ha condiviso questa scelta ne come Consiglio Comunale e ne

come comunità di abitanti delle zone interessate che in più di una

assemblea publica hanno rigettato questo progetto.

Crediamo che questa scelta unilaterale adottata dall’Arst e

sponsorizzata dalla passata amministrazione Regionale debba essere

rivista dall’attuale giunta todde così come molti altri progetti pnrr

per la Sardegna e rimodularli con progetti più utili alla crescita della

Sardegna , per quanto riguarda questo progetto va a nostro avviso

ripensato completamente ribadendo intanto la vocazione agricola di quei

territori ( Mamuntanas e anche le due borgate interessate ) inadatte sia

per il passaggio della tratta e sia come area per un deposito di

idrogeno e uno scalo tecnico e di officina e ripensandolo invece con un

progetto che veda collegata Sassari con Alghero centro e l’aeroporto in

una unica tratta senza consumare altro territorio e utilizzando percorsi

alternativi magari con una metrotranvia gia prevista nella

programmazione regionale in ambito di trasporto interno e mai portata

avanti , ragion per cui si fa Appello alla giunta regionale , ai

consiglieri regionali del territorio e anche ai Candidati sindaci di

Alghero e Sassari e di tutta l’area metropolitana affinché prendono

posizione e blocchino questo nefasto progetto che non ha trovato e non

trova condivisione con nessuno e che rischia di portare il trasporto

interno sardo a 4 modalita diverse di vettore per il trasporto invece

di semplificarlo ad un unico modello”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico