Presentazione Città Viva con Cacciotto: “Priorità ambiente, giovani e rilancio Alghero”

ALGHERO – Nuova presentazione per una realtà a sostegno di Raimondo Cacciotto sindaco. la sede elettorale della lista CITTA’ VIVA a sostegno del candidato a Sindaco Raimondo Cacciotto si è proceduto a presentare i candidati della stessa. Presenti, oltre ai candidati, anche Cacciotto, al quel è stato affidato il primo intervento da parte di Franco Masu, esponente della lista. L’esponente che corre da Primo Cittadino ha voluto ringraziare la grande partecipazione giovanile, lo straordinario lavoro svolto dalla lista ed il grande e prezioso contributo che tutti i candidati stanno fornendo al fine di ottenere un grande risultato per Alghero. “Il senso di comunità deve tornare ad essere l’elemento chiave che guida la nostra città”, con queste parole Cacciotto ha chiuso il suo intervento al quale sono susseguiti quelli dei candidati della lista.

Il primo intervento è stato del candidato Roberto Barbieri, naturalista, che ha affermato il

concetto di rispetto dell’ambiente come veicolo per salvaguardare e tutelare il nostro

territorio. A seguire Stefano Carboni, alla sua prima candidatura, che ha affermato con

orgoglio la voglia di metterci la faccia e dare il proprio supporto per il rilancio di Alghero

con Cacciotto Sindaco. Selene Fiori ha aperto il suo intervento mettendo al centro la

questione giovanile e la dispersione scolastica; ha denunciato la mancanza di luoghi di

aggregazione ed ha voluto rimarcare il proprio impegno per ottenere più spazi di

inclusione per giovani, disabili ed anziani. Franca Carta, già consigliera comunale con

l’Amministrazione Bruno, è intervenuta per rimarcare il suo forte impegno, ancora una

volta, per un progetto che guarda al futuro con lungimiranza e con un’attenzione alle

problematiche sociali e dei più deboli. Fabio Sale, impiegato al CAAF Cisl, ha rimarcato la

sua voglia di mettersi in gioco in quanto ogni giorno incontra persone con svariate

problematiche per le quali non può voltare la faccia dall’altra parte. Maria Luisa Usai, la

più giovane tra i candidati della lista, ha aperto il suo intervento con l’impegno di lavorare

ad un progetto Green che sia in grado di generare economia e sviluppo non solo per il

territorio locale ma per tutta la Sardegna. Giuseppe Iurato, noto ad Alghero per le sue

strutture fieristiche e per l’organizzazione di eventi, ha esordito con grande emozione, in

quanto ha dato la disponibilità alla candidatura per la prima volta in assoluto e lo ha

certamente fatto perché ritiene il progetto di Raimondo Cacciotto davvero di assoluta

efficacia e credibilità. Ha chiuso la fase degli interventi dei candidati Giampietro Moro, già

consigliere comunale con le Giunte Lubrano e Bruno, il quale ha affermato la necessità di

riprendere in mano un percorso interrotto 5 anni fa, nella quale si è data una svolta in

termini di risistemazione del bilancio comunale e riorganizzazione complessiva della

macchina amministrativa. Obiettivo principale la pulizia della città, il decoro ed il nuovo

appalto della nettezza urbana che dovrà essere discusso dal prossimo Consiglio

Comunale. A seguire le parole dell’avvocato Elias Vacca, il quale ha voluto portare un proprio

contributo alla lista con un intervento politico mirato a consegnare alla stessa un ruolo

fondamentale e di rilievo a supporto del candidato a Sindaco Raimondo Cacciotto.