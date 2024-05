“Tedde ossessionato dal Palatenda, vive nel passato”, “Palatenda opportunità unica”

ALGHERO – “Tedde e l’ossessione del “Palatenda”. Sarà per dei ricordi degli anni d’oro di Alghero, sarà per qualche bella serata trascorsa in compagnia con gli amici, sarà perchè si ricordano vecchi amori estivi, sarà perché sarà… come la canzone di Toto Cotugno del 1983 e presentata nella 33ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo che rappresenta il vintage ormai passato, ma resta un mistero perchè il candidato a Sindaco della destra sia ossessionato dal “Palatenda” e non dall decoro e dalla pulizia della città, non si capisce il perché. Certo è noto a tutti, come emerso in questi anni, che Alghero non può non avere una struttura al chiuso oltre il piccolo teatro (solo 250 posti) e altri spazi tutti all’aperto, ma forse, invece di ripetere come una mantra che occorre il Palatenda divenuto il primo obiettivo programmatico di Tedde, di Forza Italia e della destra, forse avrebbe fatto meglio a farlo fare in questi anni in cui ha governato con i suoi assessori, con la guida della fondazione Alghero, e con la giunta regionale di centro destra!!!

Ma evidentemente il candidato a Sindaco della destra, lo diciamo con il sorriso e senza alcuna offesa personale, visto anche l’avanzamento degli anni, ha il pensiero fisso rivolto a quei tempi e vive ancora la nostalgia degli anni 80. Perché non mette la stessa determinazione e passione per raccontare l’emergenza abitativa? La stessa passione per raccontare come fare funzionare la sanità algherese e i trasporti? Ha governato per 5 lunghi anni la regione e la città di Alghero, non ha fatto NIENTE e oggi viene a raccontarci le favole. Alghero ha già dato, adesso si volta davvero pagina”, cosi Orizzonte Comune Alghero, Podemos

“A nome di Fratelli d’Italia ringrazio Orizzonte Comune per darci continuamente spunti, così da spiegare meglio agli algheresi quelle che potrebbero essere le straordinarie opportunità di un PalaTenda, una struttura importante che, nell’attesa sia realizzato un vero e proprio Palazzetto dello Sport, una struttura polivalente che potrà dare respiro a tutto il mondo dell’associazionismo sportivo e culturale, oltre ospitare grandi eventi in grado di attrarre flussi turistici. Un impianto del genere potrà sicuramente essere al servizio delle tante realtà sportive e culturali impegnate sul territorio, e soprattutto attrarre flussi turistici nei mesi di spalla così da creare economia e posti di lavoro. È nostro intento colmare una carenza di cui Alghero soffre nell’organizzazione di eventi in generale. Il PalaTenda di Alghero potrebbe servire inoltre alle necessità delle comunità adiacenti, considerata la proverbiale accoglienza che, da sempre, contraddistingue Alghero, oltre ospitare eventi fieristici internazionali. Il PalaTenda andrebbe a rappresentare un’opportunità per le esigenze dell’intero territorio del nord ovest della Sardegna. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di inaugurare un’opera utile, moderna, al servizio dei cittadini. Detto questo, considerato che Orizzonte Comune mette in risalto il problema del decoro urbano, aggiungiamo che siamo perfettamente d’accordo con loro. Il decoro della città lascia proprio a desiderare ed è urgente porre rimedio. Forse però è sfuggito, ai “compagni” di Orizzonte Comune, che l’assessore di riferimento è attualmente candidato nella loro coalizione; pertanto, indirizzino le loro considerazioni direttamente all’interessato. È il suo gruppo che, da qualche tempo a questa parte, governa in maniera inadeguata questo delicato settore della città di Alghero. La nostra coalizione, formata da persone serie che bene hanno a mente le problematiche che affliggono la città, è pronta a governare e risolvere tutte le criticità ricordate, come appunto l’emergenza abitativa, la sanità algherese e i trasporti”, cosi Fratelli d’Italia con Tedde.