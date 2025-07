Incontro Cacciotto, Mulas e Occhioni: obiettivo rilancio stadio Mariotti

ALGHERO – “Si è tenuto ieri un incontro tra il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e i dirigenti dell’Alghero Calcio per discutere del futuro del campo sportivo Mariotti, una questione particolarmente sentita dalla società sportiva e dalla comunità algherese.

«È stato un incontro interlocutorio, ma importante – ha dichiarato il consigliere comunale Christian Mulas – che rappresenta un primo passo significativo da parte del Sindaco Cacciotto. Dopo tanti anni, c’è finalmente la possibilità concreta di riportare le società calcistiche e le altre realtà sportive a giocare in uno stadio che merita di essere riqualificato e valorizzato.»

Il tema della riqualificazione del Mariotti è stato portato all’attenzione del Sindaco anche nei giorni scorsi, in un precedente incontro promosso dai consiglieri Christian Mulas e Gianni Occhioni. Entrambi hanno sottolineato come il rilancio dello storico impianto sportivo sia fondamentale non solo per lo sport, ma anche per l’immagine e il tessuto sociale della città.

«Siamo soddisfatti – prosegue Mulas – che il Sindaco abbia mostrato disponibilità e attenzione verso una struttura che necessita di interventi urgenti e mirati. L’amministrazione intende procedere, nei tempi e nei modi previsti, con un bando pubblico per l’assegnazione della concessione, in modo da garantire trasparenza e valorizzazione dell’impianto.»

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a favore dello sport cittadino e conferma la volontà di avviare un percorso condiviso per restituire dignità e funzionalità al campo Mariotti, affinché possa tornare a essere un punto di riferimento per gli atleti e le famiglie di Alghero”.

Christian Mulas

Consigliere Comunale Psd’Az