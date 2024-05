Elezioni al veleno, “Marinaro è solo bla, bla”, “Parole che qualificano Tedde”

ALGHERO – “Bla bla Marinaro. Eppure sembrava una persona anche capace.

La faccia pulita e l’atteggiamento piacione, il sorriso amicale sempre a fior di labbra

lo faceva anche individuare come un uomo giusto per l’eventuale guida della città.

Ma poi… Prima, alla guida di una coalizione di centrodestra, la bocciatura nelle urne da parte

dei cittadini al ballottaggio dopo che le sue liste avevano vinto le elezioni.

Poi alla guida delle opposizioni in Consiglio comunale senza che di lui si ricordi una

sola battaglia, una sola lotta, una sola bandiera inalberata in nome del bene comune;

non una sola idea, che sia una, in ordine ai grandi e piccoli problemi in cui si

dibatteva la città, dal decoro urbano alla manutenzione delle strade, dalla crisi

abitativa alla mancanza di lavoro e di occasioni di crescita sociale e culturale dei

nostri giovani. Neanche due anni di Consiglio comunale di nulla: alla prova dei fatti, dai banchi

dall’opposizione dove, certo, non si possono produrre atti, ma idee, proposte, questo

sì, l’avvocato che ora giura di riformare Alghero dalla sponda opposta dalla quale ha

parlato e agito per tutta la vita, non ha fatto mai nulla, se non parole che hanno il

suono vuoto degli slogan. Esattamente come quelle che possono leggersi nel suo

ultimo intervento sulla stampa. Leggiamole insieme: le strade della città sono in

dissesto? Bisogna fare manutenzione seria. Bene. In città c’è crisi occupazionale?

Bisogna creare posti di lavoro. Bene; bravo. Ad Alghero c’è sempre il sole; ci sono

bellissime spiagge: bisogna incentivare turismo tutto l’anno. Bene. Bravissimo!

Ma qualche idea; qualche proposta no, avvocato Marinaro? Dai; si sforzi un pò:

magari riuscirà anche a dare un contenuto a qualcuna delle sue inutili parole.

Se poi proprio non ci riesce, può sempre farsi dare una mano da qualche amico

fuoruscito come lei che magari qualche buona idea dei partiti di centrodestra da cui

provengono se la sono conservata in tasca”, cosi Domenico Demeglio – Candidato Consigliere Forza Italia.

“Quanta acredine e quanto livore nelle parole dell’ignaro neo candidato di forza Italia.

Dispiace leggere un concentrato di offese personali rivolte a Francesco Marinaro, conosciuto in città per le sue capacità professionali , ma soprattutto per la sua signorilità accompagnata da una grande educazione, oltre che per il rispetto che porta soprattutto nei confronti delle istituzioni dove si è sempre contraddistinto.

È evidente come il capo di Forza Italia sia sempre più agitato e nervoso e invece di concentrarsi sulla ricerca del consenso elettorale, perda il suo tempo ad intestare i suoi comunicati stampa a quelli che si prestano inconsapevolmente ad essere i suoi scudi umani.

Assistiamo a continue cadute di stile tipiche di chi è ormai consapevole di essere molto in difficoltà.

Chiudiamo auspicando che d’ora in poi ci si concentri sui temi e si rispettino le persone!

Abbiamo purtroppo l’impressione che Marco Tedde continuerà a regalerci ancora indecorosi comunicati che purtroppo per lui qualificano veramente in maniera negativa sia chi li scrive che chi li firma”, Noi Riformiamo Alghero